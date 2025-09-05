  2. দেশজুড়ে

আলুর দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে সরকার: বাণিজ্য উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জয়পুরহাটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন

বর্তমানে সারাদেশে আলুর দাম কমে যাওয়ায় সরকার দাম বাড়াতে টিসিবির মাধ্যমে বিক্রি ও রপ্তানি বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পারিবারিক সফরে গিয়ে জয়পুরহাটের আক্কেলপুরের গোপীনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে হেলিকপ্টার থেকে নেমে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা জানান।

এসময় উপদেষ্টা বলেন, দাম বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার আলু টিসিবির মাধ্যমে বিক্রি ও আরও বেশি বিদেশে রপ্তানি করার পরিকল্পনা করছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর আলুর উৎপাদন ও ফলন বেশি হওয়ায় আলুর দাম কমেছে।

হেলিকপ্টার থেকে নামার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। পরে বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার মোর্তুজাপুর গ্রামে জুমার নামাজ আদায় করেন তিনি।

