যাত্রীবেশে অটোরিকশা ছিনতাই, চক্রের ৬ সদস্য গ্রেফতার
অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ফেনী জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া অটোরিকশার খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করা হয়েছে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মর্ম সিংহ ত্রিপুরা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছেন।
পুলিশ জানায়, অভিযানে প্রথমে যাত্রীবেশে ছিনতাইয়ে অংশ নেওয়া তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা হলেন- ফেনী সদর উপজেলার উত্তর চাড়িপুর এলাকার এমদাদুল ইসলাম পাভেল (২১), চৌদ্দগ্রাম উপজেলার মনোহর আলী মনা (২১) ও লক্ষ্মীপুরের কমল নগরের মো. রাশেদ (১৯)।
পরে তাদের দেওয়া তথ্য মতে ফেনী সদর উপজেলার ইলাশপুরের ইয়াছিন মানিক ওরফে বোমা মানিক (৪০), নোয়াখালীর সুধারামপুরের নুরুল আমিন শুকুর (২৮) ও ফেনী সদর উপজেলার দেবীপুরের এনামুল হককে (৫০) গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ আরও জানায়, গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে শহরের শহীদ শহীদুল্লা কায়সার সড়কের হোটেল ডিলাক্সের সামনে থেকে যাত্রীবেশে তিনজন ছিনতাইকারী রিকশায় ওঠেন। মহিপাল যাওয়ার কথা বলে তারা ভাড়া ঠিক করেন। পরে ফতেহপুর ফ্লাইওভারের নিচে গিয়ে চালককে ছুরিকাঘাত করে তারা অটোরিকশাটি নিয়ে যায়। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়।
এ ঘটনায় শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ভুক্তভোগী চালক মো. শাহিদ ফেনী মডেল থানায় একটি মামলা করার পর আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান শুরু করে পুলিশ।
ওসি মর্ম সিংহ ত্রিপুরা বলেন, ছিনতাইয়ের পর অটোরিকশাটি বোমা মানিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে মানিক ও শুকুর মিলে রিকশার একটি অংশ বাথানিয়া মসজিদের পুকুরে ফেলে রেখে চাকা ও ব্যাটারি আলাদা করে বিক্রি করে। এসময় অটোরিকশার তিন খণ্ড, তিনটি চাকা ও চারটি ব্যাটারি উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতাররা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। রোববার দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
