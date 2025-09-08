মেহেরপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি, ৩ দোকানির জরিমানা

মেহেরপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি, ৩ দোকানির জরিমানা
মেহেরপুরে তিন দোকানিকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলায় বড় বাজার সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালান ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
তিনি জানান, লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনা, পণ্যের উৎপাদন তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যবিহীন শিশুখাদ্য (চিপস, জুস, লজেন্স) বাজারজাত ও বিক্রয় করার কারণে মিলন স্টোরকে ১০ হাজার টাকা, মেসার্স ইসরাইল এন্টারপ্রাইজকে ১৫ হাজার টাকা ও গাজি হোম ডেলিভারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম ও জেলা পুলিশের একটি টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
আসিফ ইকবাল/আরএইচ/জিকেএস