চুল কেটে দিয়ে নারীর গলায় জুতার মালা, বিএনপি নেতাসহ গ্রেফতার ৫
ভোলার বোরহানউদ্দিনে পরকীয়ার অভিযোগে এক নারীর চুল কেটে জুতার মালা পরানোর ঘটনায় করা মামলায় প্রধান আসামি বিএনপি নেতা কবির হোসেনসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার মানিকা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি কবির হোসেন ও স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুর রশিদ, ইসমাইল, মেহেদি হাসান ও সিরাজ। তারা সবাই ওই এলাকার বাসিন্দা।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সোহান সরকার।
তিনি জানান, ঘটনার পর ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে ৩৩ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতপরিচয় ২০-২৫ জনকে আসামি করে মামলা করেন। পুলিশ এখন পর্যন্ত প্রধান আসামিসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। বাকিদেরও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
এর আগে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দিনগত গভীর রাতে প্রধান আসামি কবির হোসেনসহ অন্যান্য আসামিরা বেড়া ভেঙে ভুক্তভোগীর ঘরে প্রবেশ করেন। তারা পরকীয়ার অভিযোগ এনে ওই নারীকে ধরে নিয়ে যান। পরদিন সকালে স্থানীয় নতুন বাজারের চুল কেটে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে জনসম্মুখে তাকে হেনস্তা করা হয়।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এসআর/জিকেএস