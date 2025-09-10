  2. দেশজুড়ে

সাতক্ষীরায় নদীতীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, তিন লাখ টাকা জরিমানা

প্রকাশিত: ১২:২৩ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাতক্ষীরায় নদীতীরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, তিন লাখ টাকা জরিমানা

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে খোলপেটুয়া নদী দখলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোছা. রনী খাতুনের নেতৃত্বে এ অভিযান চলে।

অভিযানে নওয়াবেঁকী বাজারসংলগ্ন খোলপেটুয়া নদীর চর দখল করে নির্মিত তিনটি অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালতে মুরগি বাজার এলাকার চর দখল করে নির্মিত ২০টি স্থাপনার মালিককে মোট তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাশেদ হোসাইন, ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী, নওয়াবেঁকী বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান, প্রেসক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক তপন বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অভিযান শেষে ইউএনও মোছা. রনী খাতুন বলেন, সুন্দরবনসংলগ্ন এসব জনপদের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নদী দখল বন্ধ করতে হবে। ইতোমধ্যে বড়কুপোট এলাকায় খোলপেটুয়া নদী দখলমুক্ত করা হয়েছে। সামনের দিনগুলোতেও অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, নদী দখল করে ব্যবসা পরিচালনাকারী ২০টি স্থাপনার মালিককে তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

