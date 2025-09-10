খুলনায় চাইনিজ রাইফেলের বিপুল গুলি উদ্ধার

খুলনায় চাইনিজ রাইফেলের বিপুল গুলি উদ্ধার
অভিযান চালিয়ে ৪১ রাউন্ড চাইনিজ রাইফেলের গুলি ও চারটি চাইনিজ রাইফেলের চার্জার উদ্ধার করেছে খুলনা মহানগর ডিবি পুলিশ। এসময় হাসানুর রহমান রাহুল (২২) ও শাহরিয়ার রহমান (২৫) নামে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত আনুমানিক পৌনে ১টায় নগরীর লায়ন্স স্কুলের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।
পুলিশ সূত্র জানায়, রাতে সোর্সর তথ্য পেয়ে সোনাডাঙ্গা মডেল থানাধীন শের-এ বাংলা রোডস্থ লায়নস স্কুল অ্যান্ড কলেজের মূল গেটের সামনে থেকে হাসানুর রহমান রাহুল (২২) ও শাহরিয়ার রহমানকে (২৫) গ্রেফতার করা হয়। এসময় ৪১ রাউন্ড ৭.৬২ চাইনিজ রাইফেলের তাজা গুলি এবং চারটি ৭.৬২ চাইনিজ রাইফেলের চার্জার তাদের কাছে থেকে উদ্ধার করা হয়।
খুলনা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তৈমুর ইসলাম, আটকদের বিরুদ্ধে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে। এছাড়া তাদের বিষয়ে আরও খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।
