মানিকগঞ্জে কুরিয়ারের অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ জুতা জব্দ

প্রকাশিত: ০৪:১৮ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মানিকগঞ্জে জননী এক্সপ্রেস অ্যান্ড পার্সেল সার্ভিস থেকে বিপুল পরিমাণ জুতা জব্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার মো. আল-মুনতাসির মামুন এ অভিযান পরিচালনা করেন।

প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মো. মাসুদ রানা বলেন, ‘নিউ চায়না ফুটওয়্যার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফ্যাক্টরি থেকে মানিকগঞ্জের জ্যাম সুজের ঠিকানায় ১৭টি কার্টনে ৩৮৮ জোড়া জুতা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু চালানের সঙ্গে কোনো মূসক কাগজপত্র না থাকায় সেগুলো জব্দ করে ডিসি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’

অভিযান শেষে ম্যাজিস্ট্রেট আল-মুনতাসির মামুন বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি শহরের বেউথা রোডের জননী এক্সপ্রেস অ্যান্ড পার্সেল সার্ভিসে মূসক ফাঁকি দিয়ে একটি জুতার চালান এসেছে। অভিযানের সময় পার্সেল সার্ভিসের ম্যানেজার এ চালানের বিপরীতে কোনো মূসক চালান দেখাতে পারেননি। ফলে ৩৮৮ জোড়া জুতা জব্দ করা হয়েছে।’

অভিযানে সহায়তা করেন কাস্টমস এক্সসাইজ ও ভ্যাট মানিকগঞ্জ সার্কেলের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা অরবিন্দ মালী এবং জেলা পুলিশের একটি দল।

