ডাকসু নির্বাচনে স্বৈরাচার-রাজাকার একাকার হয়ে গেছে: প্রিন্স

ডাকসু নির্বাচনে স্বৈরাচার-রাজাকার একাকার হয়ে গেছে: প্রিন্স
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, ডাকসু নির্বাচনে স্বৈরাচার আর রাজাকার একাকার হয়ে গেছে। ছাত্র-জনতা হত্যার রক্তে রঞ্জিত স্বৈরাচারের হাত। ওই হাতে হাত মিলিয়েছে জামায়াত।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ময়মনসিংহ নগরীর জেলা পরিষদ সভাকক্ষে উত্তর জেলা মহিলাদল আয়োজিত সংগঠনের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
প্রিন্স বলেন, ‘জামায়াতের এই সখ্য নতুন নয়। ১৯৮৬ সালেও আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াত হাত মিলিয়ে আরেক স্বৈরাচার এরশাদকে বৈধতা দিয়েছিল। যাদের হাতে জামায়াতের নেতাদের রক্ত, যারা গত ১৫ বছরে তাদের নেতাদের ফাঁসি দিয়েছে, তাদের সঙ্গে ক্ষমতার লোভে হাত মিলিয়েছে জামায়াত।’
তিনি বলেন, ‘ছাত্রশিবির কোনোভাবেই ডাকসুতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভোটে জয়লাভ করতে পারেনি। প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে। এতে ছাত্রলীগর ভোটও কাস্ট হয়েছে। এই ছাত্রলীগের ভোট কার পকেটে গেলো? এটা অনুসন্ধান করলেই শিবিরের বিজয় কীভাবে হয়েছে, তা সহজেই অনুমান করতে পারবো।’
আলোচনা সভায় উত্তর জেলা মহিলাদলের সভাপতি তানজিল চৌধুরী লিলির সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হোসনে আরা নিলুর সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ওয়ারেস আলী মামুন।
বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এনায়েত উল্লাহ কালাম, যুগ্ম আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন তালুকদার।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর/জিকেএস