ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহন চলাচল বন্ধ

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহন চলাচল বন্ধ
ফরিদপুরের ভাঙ্গা গোলচত্বরসহ মহাসড়কের একাধিক স্থান অবরোধ করে রেখেছেন স্থানীয়রা। ফলে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বন্ধ হয়ে গেছে যানবাহন চলাচল।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দ্বিতীয় দিনের মতো বরিশাল, মাদারীপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে বিকল্প পথ হিসেবে শিবচর-মাদারীপুর আঞ্চলিক সড়ক বেছে নিচ্ছে দূরপাল্লার পরিবহনসহ লোকাল বাস ও অন্যান্য যানবাহন। এতে আঞ্চলিক সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ফরিদপুর-৪ আসনের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করার প্রতিবাদে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো অবরোধ করে রাখা হয়েছে। গ্রামবাসী এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা গোলচত্বরসহ বিভিন্ন স্থানের সড়কে গাছ ফেলে, টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করছেন। এতে ঢাকা থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে আছে। তাই বরিশাল ও মাদারীপুর থেকে আসা ঢাকাগামী পরিবহনগুলো মাদারীপুর-শিবচর আঞ্চলিক সড়ক ব্যবহার করে ঢাকার অভিমুখে যাচ্ছে। তবে আঞ্চলিক সড়কে গাড়ির চাপ বেড়ে যাওয়ায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
ঢাকাগামী যাত্রী সাইদুর রহমান বলেন, ‘আমি মাদারীপুর থেকে বাসে চড়েছি। মহাসড়ক বন্ধ থাকায় গাড়ি শিবচর সড়কে ঢুকেছে। তবে দীর্ঘ যানজট। যাত্রীদের ভোগান্তির শেষ নেই।’
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহন চলাচল বন্ধ। বিকল্প পথ হিসেবে মাদারীপুর-শিবচর সড়ক ব্যবহার করে অনেক পরিবহন ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগ বেড়েছে।’
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/আরএইচ/জিকেএস