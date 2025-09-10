সিলেটে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগকর্মীর ওপর হামলা
সিলেটে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের এক কর্মীর ওপর হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বর্তমানে তিনি সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি বিভাগে চিকিৎসাধীন।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে লাক্কাতুরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পাশে এ ঘটনা ঘটে। আহত রাহাত হোসেন সিলেট নগরীর বনকলাপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
আহত রাহাতের পরিবারের সদস্যরা জানান, মঙ্গলবার রাতে রাহাত আর তার বন্ধু আড্ডা দিচ্ছিলেন। তখন কয়েকজন হেলমেটধারী যুবক এসে রাহাতের হাত-পায়ে কোপাতে থাকেন। পরে সঙ্গে থাকা বন্ধু তাকে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
হামলার শিকার রাহাত বলেন, ‘আমি ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। তাই আমার এলাকার জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা আমার ওপর ক্ষুব্ধ ছিলো। তারাই আমার ওপর হামলা করেছে।’
এ বিষয়ে সিলেট মহানগর ছাত্রশিবিরের প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক এনামুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখেছি। কিন্তু এসব আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এসব প্রপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন।’
সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আনিসুর রহমান বলেন, ‘অজ্ঞাতপরিচয় একদল ব্যক্তি ওই যুবকের ওপর হামলা চালানোর খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।’
আহমেদ জামিল/এসআর/এমএস