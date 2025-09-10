সবার আগে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দাবি করেছে জামায়াত: মাসুদ সাঈদী
পিরোজপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ছেলে মাসুদ সাঈদী বলেছেন, ‘জামায়াতের আমির সর্বপ্রথম রোজার আগে নির্বাচন দেওয়ার দাবি করেছেন। রোজার আগে মানে ফেব্রুয়ারি মাস। সবার আগে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দাবি করেছে জামায়াত। নির্বাচন পিছিয়ে যাক এমন কোনো কার্যক্রম জামায়াত করবে না।’
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পিরোজপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
নির্বাচন ভন্ডুল হক এমন কোনো কাজ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অতীতেও করেনি, এখনো করবে না, এমনকি ভবিষ্যতেও করবে না। আমরা একটা আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে একটা দাবি তুলেছি, সবার কাছে যদি গ্রহণযোগ্য হয় মনে হয়, দেশের মানুষ ভালো মনে করে তাহলে অবশ্যই পিয়ার পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে। যদি দেশের মানুষ ভালো মনে না করে তাহলে প্রচলিত ব্যবস্থায় নির্বাচন হবে। নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না।
তিনি আরও বলেন, ইচ্ছে করলে একটি রাজনৈতিক দল স্বৈরাচারী কায়দায় শাসন ব্যবস্থা চালু করতে পারবে না। ইচ্ছা হলে নির্বাচন না দিয়ে ১০ বছর ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। দিনের ভোট রাতে চালু করতে পারবে না। অন্যান্য দলের সক্রিয় অবস্থান থাকবে পার্লামেন্টে। আমরা চাই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে।’
মতবিনিময় সভায় পিরোজপুর প্রেস ক্লাব সভাপতি রেজাউল ইসলাম শামীম, সাধারণ সম্পাদক এসএম তানভীর আহমেদ, জেলা আমির বীর মুক্তিযোদ্ধা তাফাজ্জল হোসেন ফরিদ, সেক্রেটারি অধ্যক্ষ জহিরুল হক, সহকারী সেক্রেটারি শেখ আব্দুর রাজ্জাক, পৌর আমির মাওলানা ইছাহাক আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মো. তরিকুল ইসলাম/আরএইচ/এমএস