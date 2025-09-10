ইটের গুঁড়া দিয়ে সার তৈরি, কারখানা সিলগালা

ইটের গুঁড়া দিয়ে সার তৈরি, কারখানা সিলগালা
সাতক্ষীরার বিনেরপোতা বিসিক শিল্প নগরীতে ইটের গুঁড়া দিয়ে সার তৈরির অভিযোগে একটি গুদাম সিলগালা করেছে জেলা প্রশাসন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও জেলা পুলিশ ডিবি যৌথভাবে এ অভিযান চালায়। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. তাজুল ইসলাম মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে প্রতিষ্ঠানের মালিক রফিকুল ইসলামকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
সাইনবোর্ডবিহীন কারখানায় দুই নারী শ্রমিক বিভিন্ন কৃষি ও মৎস্য পণ্যের প্যাকেটজাতকরণ করছিলেন। সেখানে ইটের গুঁড়া সার তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে।
সাতক্ষীরা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনির হোসেন জানান, এখানে ইটের গুঁড়া সার হিসেবে প্যাকেটজাতের প্রমাণ পেয়েছি। কোনো বৈধ লাইসেন্স বা কাগজপত্রও নেই। মালিককে ডাকা হলেও তিনি আসেননি।
জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. তাজুল ইসলাম বলেন, অভিযানে ভেজালের প্রমাণ পাই। তাই মালিককে জরিমানা এবং প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জব্দ মালামাল বিসিক কর্তৃপক্ষের জিম্মায় রাখা হয়েছে।
আহসানুর রহমান রাজীব/এএইচ/এমএস