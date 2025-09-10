সাংবাদিকের হাত-পা কেটে এলাকা ছাড়ার হুমকি আওয়ামী লীগ নেতার

সাংবাদিকের হাত-পা কেটে এলাকা ছাড়ার হুমকি আওয়ামী লীগ নেতার
নেত্রকোনার মদনে নিজাম উদ্দিন নামের এক সাংবাদিকের হাত-পা কেটে এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সেলিম মিয়া নামের এক আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে।
সোমবার (৮সেপ্টেম্বর) দুপুরে সেলিম মিয়া ফোনে ওই সাংবাদিককে এই হুমকি দেন। এ ঘটনার ৩ মিনিট ২১ সেকেন্ডের একটি কল রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
এ ঘটনায় জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে ভুক্তভোগী নিজাম উদ্দিন মদন থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।
নিজাম তালুকদার দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার মদন উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। তিনি মদন উপজেলা প্রেসক্লাবের প্রচার ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক। মদন উপজেলা সদরের জাহাঙ্গীরপুর সেন্টার এলাকায় বসবাস করেন।
অভিযুক্ত সেলিম মিয়া উপজেলার চানগাঁও গ্রামের মড়ল পাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি মদন উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। ২০১৬ সালে ইউপি নির্বাচনে চানগাঁও ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়ে অংশ নিয়ে পরাজিত হন তিনি।
জিডি ও ভুক্তভোগী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে মদনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে গত ২৩ মে মেহেদি হাসান ওরফে নবাব নামের এক কলেজছাত্র থানায় মামলা করেন। ওই মামলায় নেত্রকোনা-৪ (মোহনগঞ্জ-মদন-খালিয়াজুরি) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাজ্জাদুল হাসানকে প্রধান করে ৬৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এজাহারে মাঘান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিদ্যা মিয়াকেও আসামি করা হয়। বিদ্যা মিয়ার এক ছেলে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক নিজাম উদ্দিন সংবাদ প্রকাশ করেন।
নিজামের দাবি, সংবাদের জেরে বিদ্যা মিয়ার আত্মীয় সেলিম মিয়া এতে ক্ষিপ্ত হন। সোমবার দুপুরে তাকে (নিজাম) ফোনে হাত-পা কেটে এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেন। পাশাপাশি বেশি বাড়াবাড়ি না করার জন্য সতর্ক করেন।
নিজাম উদ্দিন বলেন, হুমকি দেওয়া কল রেকর্ড সংযুক্ত করে তিনি থানায় জিডি করেছেন। বর্তমানে পরিবার নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।
মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুল আল শাহ বলেন, ‘জিডির বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
জানতে চাইলে সেলিম মিয়া বলেন, ‘সাংবাদিক নিজাম উদ্দিন আমার আত্মীয় হন। ওইদিন আমি অবশ্য রেগে গিয়ে তাকে গালমন্দ করেছি, এটা অস্বীকার করছি না। তবে তাকে হাত-পা কেটে এলাকা ছাড়া করার কথা বলিনি। বিষয়টির জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। এটা নিজেদের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে।’
