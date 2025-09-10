  2. দেশজুড়ে

সোনারগাঁয়ে চারশ অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সোনারগাঁ অংশে অবৈধভাবে গড়ে উঠা প্রায় চারশ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে বিকেলে পর্যন্ত উপজেলার কাঁচপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা রহমান।

কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী বলেন, উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় চারশ অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে আমরা সহযোগিতা করেছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি (কাঁচপুর অঞ্চল) ফাইরুজ তাসনীমসহ সোনারগাঁ থানা ও হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা।

