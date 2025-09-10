  2. দেশজুড়ে

পদ্মার এক কাতল ৪৫ হাজারে বিক্রি

প্রকাশিত: ০৮:১৬ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পদ্মার এক কাতল ৪৫ হাজারে বিক্রি
কাতল মাছটির ওজন ১৯ কেজি ৩০০ গ্রাম

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ার পদ্মা-যমুনার মোহনায় ধরা পড়েছে ১৯ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের এক‌টি কাতল মাছ। পরে মাছ‌টি ৪৫ হাজার ৩৫০ টাকায় বিক্রি করা হয়।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার আগে ঢাকার এক ব্যবসায়ীর কাছে দুই হাজার ৩৫০ টাকা কে‌জি দরে মাছ‌টি বিক্রি করেন মাছ ব্যবসায়ী মো. চান্দু মোল্লা।

এর আগে দুপুরে জেলে বিকাশ হালদারের জালে মাছ‌টি ধরা পড়ে। পরে তি‌নি মাছ‌টি বিক্রির জন্য দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার আনু খাঁর আড়তে নিয়ে আসেন। এসময় উন্মুক্ত নিলামে স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা দুই হাজার ৩০০ টাকা কে‌জি দরে ৪৪ হাজার ৩৯০ টাকায় কেনে নেন।

ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা বলেন, কেজিতে ৫০ টাকা লাভে ঢাকার এক ব্যবসায়ীর কাছে মাছটি বিক্রি করেছি। পদ্মার মাছ সুস্বাদু হওয়ায় দ্রুত এটি বি‌ক্রি হয়ে যায়।

গোয়ালন্দ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলাম পাইলট বলেন, নদীতে মাঝে মধ্যেই এখন বড় আকৃতির বি‌ভিন্ন প্রজা‌তির মাছ ধরা পড়ছে। এতে জেলে ও ব্যবসায়ী উভয়ই লাভবান হচ্ছেন।

