১২ ঘণ্টা পর ফরিদপুর মহাসড়কে যান চলাচল শুরু

প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফরিদপুর-৪ আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে সারাদিন চলা মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া অবরোধ সন্ধ্যা ৭টার দিকে ১২ ঘণ্টা পর স্থগিত করা হয়।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা থেকে ফের এ অবরোধ কর্মসূচি শুরু হবে।

অবরোধ তুলে নেওয়ার পর ধীরগতিতে যানবাহন চলাচল শুরু হয় এবং আটকে থাকা যাত্রীরা কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। দীর্ঘ সময় আটকে থাকার পরও খাবার-পানি ও ভোগান্তির চাপ সামলে অনেকে গন্তব্যে রওয়ানা হন।

এদিকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাধিকবার প্রশাসনের কথা হলেও তারা মূল দাবি থেকে একটুও সরে আসেননি।

আন্দোলনকারীদের দাবি, ভাঙ্গা শুধু একটি মানচিত্রের ইউনিয়ন নয়, এটি আমাদের শিকড়, আবেগ আর অস্তিত্বের প্রতীক। প্রশাসন যদি ভাবে আমরা নীরবে অন্যায়ের সিদ্ধান্ত মেনে নেব, তবে তারা ভুল করছে। আমরা জানি আন্দোলন মানে কষ্ট, যানজট ও ভোগান্তি, তবুও ভাঙ্গাকে রক্ষার প্রশ্নে আমরা কখনো আপস করব না। প্রয়োজনে দিনের পর দিন রাস্তায় বসে থাকব, স্লোগানে মুখর করব মহাসড়ক।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকিবুজ্জামান বলেন, প্রায় ১২ ঘণ্টা পর তিনটি মহাসড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। যানবাহনের প্রচণ্ড চাপ থাকায় স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। আগামীকাল সকাল থেকে আবারও অবরোধ কর্মসূচি চলবে বলে আন্দোলনকারীদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি।

বুধবার সকাল ৭টা থেকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের পুকুরিয়া, হামিরদী, মাধবপুর ও নওয়াপাড়া বাসস্ট্যান্ড এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের মুনসুরাবাদ বাসস্ট্যান্ড ও আলগী ইউনিয়নের সুয়াদী এলাকায় ওই দুই ইউনিয়নের জনগণ মহাসড়ক দুটি অবরোধ করে। এতে ওই দুই মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস-ট্রাক পিকআপ মাইক্রোবাসসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকে যায়। গত ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনের গেজেটে ফরিদপুর-৪ আসনের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করা হয়।

