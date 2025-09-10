  2. দেশজুড়ে

যশোরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো দুজনের

প্রকাশিত: ০৮:২০ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রতীকী ছবি

যশোরের অভয়নগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ইজিবাইক চালক ও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার শুভরাড়া ও শ্রীধরপুর ইউনিয়নে পৃথক এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃতরা হলেন শুভরাড়া ইউনিয়নের ইছামতি গ্রামের জিল্লুর শেখের ছেলে ইজিবাইক চালক আশা শেখ (২২) ও শ্রীধরপুর ইউনিয়নের দেয়াপাড়া গ্রামের ওবাইদুল শেখের শিশুকন্যা রাজিয়া সুলতানা (২)।

সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম রবিউল ইসলাম।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুরে নিজের ইজিবাইক চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হন চালক আশা শেখ। পরিবারের সদস্যরা উদ্ধার করে পাশের ফুলতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, বেলা ১১টার দিকে শিশু রাজিয়া সুলতানা ঘরের ভেতর খেলা করছিল। এসময় বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকা একটি প্লাগ পয়েন্টে আঙুল ঢুকিয়ে দিলে বিদ্যুৎস্পর্শে অচেতন হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যরা উদ্ধার করে অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম রবিউল ইসলাম দুজন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

