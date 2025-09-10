  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে জরিমানা ৫০ হাজার

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে আব্দুল বারেক নামে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার গোবিন্দাসী ইউনিয়নের খানুরবাড়ী এলাকার নদীর ঘাটে এ অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাজিব হোসেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আব্দুল বারেক উপজেলার রুলীপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ আকন্দের ছেলে।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ রাজিব হোসেন বলেন, এক শ্রেণির অসাধু বালু ব্যবসায়ী প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে গোপনে যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে আসছিলো। উত্তোলকৃত বালু নৌকাযোগে নিয়ে যাওয়ার সময় আব্দুল বারেককে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এসময় ভূঞাপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

