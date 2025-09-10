নরসিংদীতে চাচার হামলায় দুই সহোদর নিহত

নরসিংদীতে চাচার হামলায় দুই সহোদর নিহত
পারিবারিক বিরোধের জেরে নরসিংদীর শিবপুরে চাচার ধারালো অস্ত্রের আঘাতে দুই সহোদর নিহত হয়েছেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বৈলাবো গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন বৈলাবো গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট আসাদুজ্জামান মন্টু মিয়ার ছেলে সাজ্জাদুল ইসলাম রানা (৩৫) ও আলিউর রহমান সোহাগ (৪০)। তারা আপন দুই ভাই।
পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে নিহত রানা ও তার পরিবারের সঙ্গে তাদের চাচা মামুনের দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এর জেরে তাদের মধ্যে একাধিকবার ঝগড়া-বিবাদ হয়। সম্প্রতি চাচা মামুনের বাড়ির কলের পানি রানা ও সোহাগদের বাড়িতে আসছিল। সন্ধ্যায় রানা পানি বন্ধের জন্য চাচা মামুনকে ব্যবস্থা নিতে বলার জন্য যান।
ওই সময় রানা ও সোহাগের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন চাচা মামুন। পরে মামুন তার দুই ছেলে দিদার ও বিদ্যুতকে নিয়ে দা, ছুরি ও শাবল নিয়ে রানার ওপর হামলা চালান।
রানাকে বাঁচাতে তার বড় ভাই সোহাগ এগিয়ে গেলে তার ওপরও হামলা চালানো হয়। এসময় প্রতিপক্ষের এলোপাতাড়ি ধারালো অস্ত্রের আঘাত ও উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে দুই ভাই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এসময় ঘটনাস্থলেই রানা মারা যান। পরে সোহাগকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনিও মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
এ বিষয়ে শিবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসেন বলেন, প্রতিপক্ষের হামলায় দুই সহোদর নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
