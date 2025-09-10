মিরসরাইয়ে বাবার ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর

মিরসরাইয়ে বাবার ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বাবার ছুরিকাঘাতে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে মো. সাহেদ (২২) নিহত হয়েছেন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার মায়ানী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম মায়ানী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মো. সাহেদ ওই ইউনিয়নের মো. নুরুজ্জামানের একমাত্র ছেলে। তিনি চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।
সাহেদের খালা নুর জাহান বেগম বলেন, ‘মো. নুরুজ্জামান মঙ্গলবার দ্বিতীয় বিয়ে করে বাড়িতে বউ নিয়ে আসেন। বিষয়টি জানতে পেরে বুধবার বিকেলে এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ওই বাড়িতে যাই। ওইখানে যাওয়ার পরপর নুরুজ্জামান আমার বোন কামরুজ্জাহানের মাথার চুলের মুঠি ধরে ফেলে। তখন সাহেদ মাকে বাঁচাতে গেলে তার বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে মো. নুরুজ্জামান।’
মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (মস্তাননগর) হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আর্যরাজ দত্ত বলেন, ‘হাসপাতালে আনার আগে তার মৃত্যু হয়েছে। বুকে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হতে পারে।’
মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, ‘পারিবারিক কলহের ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো ছুরি দিয়ে ছেলেকে আঘাত করেন নুরুজ্জামান। পরিবারের সদস্যরা প্রথমে তাকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
