মাদকাসক্ত চাচার দায়ের কোপে প্রাণ গেলো ৪ বছরের শিশুর

প্রকাশিত: ০৪:১৮ এএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অভিযুক্ত নুরুল হাকিমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

কক্সবাজারের রামুর ঈদগড়ে মাদকাসক্ত চাচার হাতে চার বছর বয়সী ভাতিজি খুন হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাতে ঈদগড় ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড উত্তর শরীফপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুর রাইসা মনি রাহী (৪) ঈদগড়ের ৫ নম্বর ওয়ার্ড উত্তর শরীফপাড়ার নুরুল আজিমের মেয়ে। ঘাতক নুরুল হাকিম (২৫) শিশুটির আপন চাচা।

নিহতের পরিবার জানায়, নুরুল হাকিম দীর্ঘদিন ধরে ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকে আসক্ত। নেশার টাকার জন্য প্রায়ই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়াতো। বুধবার বিকেলেও মাদক সেবনের টাকা দাবি করে। টাকা না দেয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠোনে খেলারত ভাতিজি রাহীকে দা দিয়ে কোপ দেয়। এসময় স্থানীয়রা শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) শেখ ফরিদ জানান, অভিযুক্ত চাচাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিহত শিশুর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

