  2. দেশজুড়ে

গণছুটিতে মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৩৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ০৫:৫১ এএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গণছুটিতে মাগুরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৩৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী
মাগুরা পল্লী বিদ্যুত সমিতি/ ফাইল ছবি

মাগুরায় পল্লী বিদ্যুত সমিতির গণছুটিতে থাকা ২৮৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী মধ্যে কাজে যোগ দিয়েছেন ৭৫ জন। মন্ত্রণালয়ের হুঁশিয়ারির পর ৭৫ জন কাজে যোগ দিলেও নতুন করে ২১ জন কর্মবিরতি শুরু করেছেন। সবমিলিয়ে এখনো ২৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী গণছুটিতে রয়েছেন।

পল্লী বিদ্যুত সমিতির বিভিন্ন জেলায় কর্মরতরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গণছুটি কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে কর্মবিরতি চালিয়ে আসছেন। তারই অংশ হিসেবে মাগুরার বিভিন্ন উপজেলা সমিতির আন্দোলনরত ২৮৯ জন কর্মচারীর মধ্যে ৭৫ জন সোমবার কাজে যোগদান করেন। কিন্তু একদিন পরই বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নতুন করে ২১ জন গণছুটিতে গেছেন।

মাগুরা পল্লী বিদ্যুত সমিতি সূত্রে জানা যায়, গত বছরের জানুয়ারি থেকে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। দাবি আদায়ে সবশেষ গত মে ও জুন মাসে শহীদ মিনারে ১৬ দিন অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলেই নতুন করে গণছুটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়।

পল্লী বিদ্যুতের সংস্কার, চাকরি বৈষম্য দূরীকরণ ও হয়রানিমূলক পদক্ষেপ বন্ধসহ চার দফা দাবিতে শান্তিপূর্ণ এই কর্মসূচি পালন করছেন বলে তারা জানান।

মাগুরা পল্লী বিদ্যুত সমিতির সহকারী জেনারেল ম্যানেজার শাহাদত হোসেন বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে যারা কর্মবিরতি অব্যাহত রেখেছেন তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।