গুলশান থানার সাবেক পরিদর্শক আমিনুল গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৬:৪৬ এএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার/ ফাইল ছবি

টাঙ্গাইলের পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের পুলিশ পরিদর্শক আমিনুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার আমিনুল ইসলাম ঢাকার গুলশান থানায় পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে গণঅভ্যুত্থানকালে কর্মরত ছিলেন।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার সূত্র জানায়, আমিনুল ইসলাম ৫ আগস্টের পর টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে পরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে তার নামে ঢাকায় আদালতে মামলা হয়। বুধবার ওই মামলায় গ্রেফতার ওয়ারেন্ট টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে আসে।

এ বিষয়ে টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন ও ফাইন্যান্স) আবু সাঈদ জাগো নিউজকে বলেন, ওয়ারেন্ট আসার পর আমিনুল ইসলামকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তাকে মির্জাপুর থানায় হস্তান্তর করা হবে।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএসআর

