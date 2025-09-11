মেহেরপুর সীমান্তে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সীমান্তে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি সীমান্তে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় শূন্যরেখার কাছে থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই ব্যক্তি এলাকায় বেশ কয়েকদিন ধরে ঘোরাঘুরি করছিলেন। এলাকার মানুষ তাকে খাবারও দিয়েছিল। এলাকার মানুষ তাকে ভারসাম্যহীন মানুষ হিসেবে জানতো। সন্ধ্যার আগে স্থানীয় লোকজন তার মরদেহ সীমান্তের শূন্য রেখায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। তবে ওই ব্যক্তির পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রা ধারণা করছেন, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং কিছুদিন ধরে সীমান্ত এলাকায় তাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।
ওসি আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিচয় নিশ্চিত করতে তদন্ত চলছে।
এআইকিউ/এমআইএইচএস