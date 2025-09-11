গাজীপুরে মহাসড়ক অবরোধ পোশাক শ্রমিকদের

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১০:২০ এএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এতে ওই মহাসড়কে এক ঘণ্টার মতো যান চলাচল বন্ধ ছিল। অবরোধে মহাসড়কের উভয় পাশে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ অবরোধের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানার দিঘীরপার এলাকায় শিনইউয়েন গার্মেন্টস কোং লিমিটেড (যা বুলবুল নিটিং নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠানের আগস্ট মাসের বেতন ১০ সেপ্টেম্বর পরিশোধের কথা থাকলেও তা পরিশোধ করা হয়নি। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কারখানা সংলগ্ন ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন কারখানাটির ১৫০ থেকে ২০০ শ্রমিক।

খবর পেয়ে বাসন থানা পুলিশ ও শিল্পপুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা মালিকের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় ম্যানেজমেন্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করেও মিলেনি না আশ্বাস। তারা বাধ্য হয়ে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন খান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিল্পপুলিশ ও বাসন থানা পুলিশ। প্রায় এক ঘণ্টা পর পুলিশের আশ্বাসে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

