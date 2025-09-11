জুলাই আন্দোলনের সময় কারাগার থেকে পালানো আসামি ঢাকায় গ্রেফতার

জুলাই আন্দোলনের সময় কারাগার থেকে পালানো আসামি ঢাকায় গ্রেফতার
জুলাই আন্দোলন চলাকালে গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি সৈকত মিয়া ওরফে মনুকে (২২) গ্রেফতার করেছে র্যাব-১।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ১২টায় র্যাব-১-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (মিডিয়া) পারভেজ রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে মঙ্গলবার রাজধানীর ভাটারা থানাধীন এক্সপ্রেসওয়ের যাত্রী ছাউনির সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
র্যাব কর্মকর্তা পারভেজ রানা জানান, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি সৈকত মিয়া ওরফে মনু। জুলাই আন্দোলনের সময় কাশিমপুর কারাগার থেকে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে যোগসাজশে কারারক্ষীদের জিম্মি করে সে গেট ভেঙে পালিয়ে যায়। তার কয়েদি নম্বর ৫৫৩১/এ।
তিনি জানান, পরবর্তী সময়ে পলাতক কয়েদিদের বিরুদ্ধে গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানায় মামলা রুজু হয়। ওই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক কয়েদি সৈকত মিয়া ওরফে মনুও আসামি।
