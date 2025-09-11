হরতালে মোংলায় বিভিন্ন সরকারি অফিসে তালা

হরতালে মোংলায় বিভিন্ন সরকারি অফিসে তালা
বাগেরহাটের চারটি আসন বহালের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো হরতাল চলছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মোংলায় বিভিন্ন সরকারি অফিসে তালা মেরে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে এসিল্যান্ড অফিসে তালা দেয়া হয়।
এরপর নির্বাচন অফিস থেকে লোকজন বের করে দিয়ে সেখানে তালা ঝুলিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। তারপর পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে তালা মারার আগে অফিসের ভিতরের লোকজন বের করে দেয়া হয়। সর্বশেষ ইউএনও তার অফিস রুমে ঢুকে আগে অন্যান্য দপ্তরের লোকদের বের করে দিয়ে উপজেলা পরিষদ ভবনে তালা মেরে দেন আন্দোলনকারীরা।
আন্দোলনকারীরা বলেন, হরতাল সফল করতেই সব সরকারি অফিসে তালা মেরে দেয়া হয়েছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত হরতাল চলবেই।
মূলত বাগেরহাটের একটি সংসদীয় আসন বিলুপ্তির প্রতিবাদে ও বিলুপ্ত আসন পুনবহালের দাবিতে বাগেরহাটের সর্বত্র চলছে হরতাল। বুধবার থেকে শুরু হয় এ ৪৮ ঘণ্টার হরতাল।
আবু হোসাইন সুমন/এনএইচআর/এএসএম