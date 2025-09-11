  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলের মধুপুরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চুরির চেষ্টার অভিযোগে গণপিটুনিতে রাসেল (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার মহিষমারা ইউনিয়নের হলুদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে৷

নিহত রাসেলের বাড়ি জামালপুরে মাদারগঞ্জ উপজেলায়।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার ভোর রাত সাড়ে ৩টার দিকে মহিষমারা ইউনিয়নের হলুদিয়া গ্রামে জসিমের বাড়িতে মোটরসাইকেলে তিনজন অটোরিকশা চুরি করতে যায়। পরে বিষয়টি গ্রামবাসী টের পেলে দুজন পালিয়ে যায়। এসময় রাসেল পালাতে না পারলে গ্রামের লোকজন গণপিটুনি দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাসেলের মৃত্যু হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ব্যাপারে মধুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এমরানুল কবির জাগো নিউজকে বলেন, পুলিশ এখনো ঘটনাস্থলে রয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল করা হচ্ছে। সুরতহাল শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হবে।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন/এএসএম

