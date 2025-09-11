নোয়াখালীতে বিএনপির দুই নেতাকে অব্যাহতি

নোয়াখালীতে বিএনপির দুই নেতাকে অব্যাহতি
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলা বিএনপির দুই নেতাকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে এবং দুইজনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
অব্যাহতিপ্রাপ্ত নেতারা হলেন- সদ্য ঘোষিত সেনবাগ উপজেলা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম হোসেন খোন্দকার ও সদস্য দলিলুর রহমান।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেন জেলা বিএনপির সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) অ্যাডভোকেট রবিউল ইসলাম পলাশ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে সেনবাগ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক গোলাম হোসেন খোন্দকার এবং সদস্য দলিলের রহমানকে দল থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তারা দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
আরেক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সেনবাগ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক আব্দুল হান্নান লিটন এবং সেনবাগ পৌরসভা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ফারুক বাবুলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে জেলা বিএনপি।
নোটিশে বলা হয়, গত ৩ সেপ্টেম্বর কমিটি গঠন বিষয়ে জেলা নেতৃত্বকে জড়িয়ে তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পোস্ট করেছেন এবং জেলা কমিটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অশালীন ও শিষ্টাচারবহির্ভূত বক্তব্য দিয়েছেন। এসব কর্মকাণ্ড সাংগঠনিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি।
নোটিশে তাদের আগামী তিন দিনের মধ্যে সশরীরে হাজির হয়ে জেলা আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের কাছে লিখিত জবাব দাখিল করতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে জবাব না দিলে তাদের বিরুদ্ধেও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।
এরআগে গত সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) মোক্তার হোসেন পাটোয়ারীকে আহ্বায়ক ও আনোয়ার হোসেন বাহারকে সদস্য সচিব করে ৫১ সদস্যের সেনবাগ উপজেলা এবং ভিপি মফিজুর রহমানকে আহ্বায়ক ও শহীদ উল্যাকে সদস্য সচিব করে ৩৯ সদস্যের পৌরসভা কমিটির ঘোষণা করে জেলা বিএনপি।
ইকবাল হোসেন মজনু/এনএইচআর/এএসএম