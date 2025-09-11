নওগাঁয় স্বামীর ছুরিকাঘাতে স্ত্রীর মৃত্যু

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০২:৫১ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নওগাঁয় স্বামীর ছুরিকাঘাতে জুথি (২২) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শহরের কাঠালতলী এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে।

নিহত জুথি শহরের আনন্দনগর মৃধা পাড়ার ঝুন্টু প্রামাণিকের মেয়ে।

নিহতের বাবা ঝুন্টু প্রামানিক বলেন, প্রায় এক বছর আগে প্রেম করে গাজীপুরের বাসিন্দা তানভীর নামে এক ছেলেকে বিয়ে করে জুথি। বিয়ের কয়েক মাস পর জানা যায় তানভীরের আরেকটি স্ত্রী রয়েছে। এরপর বিষয়টি নিয়ে জুথি ও তার স্বামীর মধ্যে ঝামেলা বাধে। একপর্যায়ে জুথি নওগাঁ চলে আসে ও আদালতে মামলা করে। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানির তারিখ ছিল। কোর্টে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সকালে বাড়ি থেকে বের হয় জুথি। অন্যদিকে প্রধান সড়কের পাশে একটি মাইক্রো নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো তানভীর। জুথি সড়কের পাশে দাঁড়ালে তানভীর তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। এরপর স্থানীয় লোকজন জুথিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।

নওগাঁ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, সংবাদ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

