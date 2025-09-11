ফরিদপুরে শিশু ধর্ষণ মামলায় দুই যুবকের যাবজ্জীবন

ফরিদপুরে শিশু ধর্ষণ মামলায় দুই যুবকের যাবজ্জীবন
ফরিদপুরে ১৩ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে একজনের দশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) শামীমা পারভীন এ আদেশ দেন। আদেশ অনুযায়ী ওই টাকা না দিতে না পারলে তাদের আরও ছয় মাস জেলে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।
যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার যোগিবরাট গ্রামের আতিয়ার শেখের ছেলে মো. সজীব শেখ (২৬) ও একই গ্রামের ইসলাম মোল্লার ছেলে মো. সোহেল মোল্লা (২৫)। অপর ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি হলেন, একই গ্রামের আবু বক্কার মোল্লার ছেলে মোহাম্মদ ইয়াসিন মোল্লা (২৪)। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই রাতে শিশুটি মুখে পানি দিতে বাইরে টিউবয়েলে গেলে ওই তিন যুবক তাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন। এরপর তাকে মুখ বেঁধে ফেলে চলে যায়। পরে শিশুটির মা মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে বাড়ির পাশে এক আসামির বাড়ির উঠানে শিশুটিকে দেখতে পান। পরে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি অ্যাডভোকেট গোলাম রব্বানী ভূঁইয়া রতন জানান, এ ঘটনায় শিশুটির বাবা বাদী হয়ে ঘটনার তিন দিন পর ওই তিন আসামির বিরুদ্ধে মামলা করেন। আমরা রাষ্ট্রপক্ষ মামলার এ রায়ে সন্তুষ্ট হয়েছি।
এন কে বি নয়ন/আরএইচ/জিকেএস