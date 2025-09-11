মানিকগঞ্জে মাকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে
মানিকগঞ্জে মাকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত রবি চন্দ্র পলাতক। জমি ও টাকা পয়সার ভাগাভাগি নিয়ে হত্যাকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ১২টার দিকে মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার চকমিরপুর ইউনিয়নের মান্দারতা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম করুণা রানী (৬২)। তিনি মান্দারতা গ্রামের মৃত ফটিক চন্দ্র ভদ্রর স্ত্রী। অভিযুক্ত রবি চন্দ্র তার ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিহত করুণা রানী ভদ্র দৌলতপুর উপজেলার চকমিরপুর ইউনিয়নের মান্দারতা গ্রামের মৃত ফটিক ভদ্রের সহধর্মিণী ও তার ছেলে রবিদ্র নাথ ভদ্র ওরফে রবির সঙ্গে কয়েকদিন ধরে জমি জমার ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। বুধবার রাত থেকে তাকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে রাতে মা করুণা রানী ভদ্রকে খুন করে দরজায় তালা দিয়ে পালিয়েছেন।
রবি নাথ ভদ্র ওরফে রবির স্ত্রী লক্ষ্মী বলেন, ‘রবি দীর্ঘদিন ধরে লিভার জনিত রোগে ভুগছেন। রাতের বেলায় সে চৌকির ওপর ঘুমাতো, আমি নিচে ঘুমাতাম। গত রাতে হঠাৎ করেই দেখি সে বিছানায় নেই, খুঁজে পাচ্ছি না।’
এ বিষয়ে মানিকগঞ্জ শিবালয় সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাদিয়া সাবরিনা চৌধুরী জাগো নিউজকে বলেন, ‘ঘটনা সত্যি আমরা খবর পেয়েছি সকাল ৬টার দিকে । খবর পেয়ে দৌলতপুর থানার ওসিসহ পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন।’
মো. সজল আলী/আরএইচ/জেআইএম