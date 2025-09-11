আড়াই কেজির ইলিশ, ৮৭৫০ টাকায় বিক্রি

আড়াই কেজির ইলিশ, ৮৭৫০ টাকায় বিক্রি
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এক জেলের জালে ধরা পড়েছে আড়াই কেজি ওজনের এক ইলিশ। পরে মাছটি আট হাজার ৭৫০ টাকায় বিক্রি করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মাছটি আলীপুর মৎস্য আড়তের মনি ফিশে নিয়ে আসা হয়। সেখানে উন্মুক্ত ডাকে এক লাখ ৪২ হাজার টাকা মণ (কেজি সাড়ে ৩ হাজার টাকা) দরে মাছটি বিক্রি করা হয়।
এর আগে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) কুয়াকাটা বঙ্গোপসাগরে গভীরে মাছটি ধরা পড়ে।
নিলামে কুয়াকাটা ফ্রেশ ফিসের স্বত্বাধিকারী পিএম মুসা মাছটি কিনে নেন। গাজীপুরের এক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীর কাছে বিক্রি করবেন বলে জানিয়েছেন।
জেলে মাসুম বিল্লাহ জানান, বঙ্গোপসাগরের গভীরে জাল ফেললে অন্য মাছের সঙ্গে ইলিশটি উঠে আসে।
কুয়াকাটা ফ্রেশ ফিশের স্বত্বাধিকারী মুসা বলেন, ‘এতবড় মাছ এই বাজারে এখন খুব কম দেখা মেলে। তাই আমি নিলামে মাছটি কিনে নিয়েছি। গাজীপুরের এক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আমার কাছে এমন একটি বড় মাছ কিনতে চেয়েছেন। আমি তার কাছে মাছটি বিক্রির চেষ্টা করছি।’
কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, ‘বড় ইলিশ মূলত জেলেদের জন্য সুখবর বয়ে আনে। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছেন। তবে এখন বেশিরভাগ ছোট ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-একটি বড় ইলিশ দেখা যায়।’
আসাদুজ্জামান মিরাজ/এসআর/জিকেএস