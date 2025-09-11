হবিগঞ্জে শিশুদের ঝগড়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫০

হবিগঞ্জে শিশুদের ঝগড়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫০
হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে শিশুদের ঝগড়া নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, উপজেলার শিবপাশা গ্রামে উত্তরহাটির নবীন মিয়ার ছেলের সঙ্গে বড়হাটির নোয়াছির মিয়ার ছেলের ঝগড়া হয়। এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। স্থানীয় মুরুব্বিদের সহায়তায় শুক্রবার বিষয়টি সালিশে নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত হয়। এরমধ্যে বৃহস্পতিবার বড়হাটির নোয়াছির মিয়ার পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উত্তরহাটির নবীন মিয়ার বাড়িঘরে হামলা চালায়। দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পরলে উভয় পক্ষের অন্তত ৫০ জন আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
আজমিরীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/ইআরকে/আরএইচ/জিকেএস