আসন বহালের দাবি
বাগেরহাটে ফের ৩ দিনের হরতালের ডাক
বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন বহাল রাখার দাবিতে ফের তিনদিন হরতালের ডাক দিয়েছে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি। গত ৬ তারিখে ডাকা দুদিনের হরতালসহ পাঁচ দিনব্যাপী কর্মসূচি শেষ হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এক জরুরি সভা শেষে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতাকর্মীরা।
এসময় জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির কো-কনভেনর এম এ সালাম, জেলা জামায়েতের আমির মাওলানা রেজাউল করিম, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মোজাফফর রহমান আলম, জেলা জামায়েতের সেক্রেটারি শেখ মোহাম্মদ ইউনুস আলী, জামায়েতের যুব বিভাগের প্রধান শেখ মঞ্জুরুল হক রাহাত, বিএনপি নেতা সর্দার লিয়াকত আলীসহ সর্বদলীয় কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
কর্মসূচি অনুযায়ী, ১৪ সেপ্টেম্বর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সব সরকারি অফিস-আদালতে অবস্থান কর্মসূচি এবং সোম, মঙ্গল ও বুধবার টানা তিনদিন প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হরতাল পালিত হবে।
নাহিদ ফরাজী/আরএইচ/জেআইএম