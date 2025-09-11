  2. দেশজুড়ে

ভাঙ্গায় মহাসড়কের অবরোধ প্রত্যাহার, যানচলাচল স্বাভাবিক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৮:১৩ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহারের পর যানচলাচল শুরু হয়েছে

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে সারাদিনের মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি আজকের মতো শেষ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা থেকে ভাঙায় ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করে স্থানীয় জনতা। ১২ ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে অবরোধকারীরা আজকের মতো অবরোধ তুলে নেন। পরে ওই দুটি মহাসড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। তবে শুক্র ও শনিবার কোনো কর্মসূচি রাখেননি অবরোধকারীরা।

অবরোধ কর্মসূচি সাময়িক প্রত্যাহারের পাশাপাশি আন্দোলনকারীরা নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, শুক্র ও শনিবার তাদের দাবি মেনে নেওয়া না হলে রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোর ৬টা থেকে পুনরায় ২৪ ঘণ্টাব্যাপী লাগাতার কর্মসূচি শুরু করা হবে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৭টা থেকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের পুকুরিয়া, হামিরদী, মাধবপুর ও নওয়াপাড়া বাসস্ট্যান্ড এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের মুনসুরাবাদ বাসস্ট্যান্ড ও আলগী ইউনিয়নের সুয়াদী এলাকায় ওই দুই ইউনিয়নের জনগণ মহাসড়ক দুটি অবরোধ করেন। এতে ওই দুই মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক, পিকআপ, মাইক্রোবাসসহ শত শত যানবাহন আটকে পড়ে। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা-খুলনা রেলসড়কের ভাঙ্গার কৈডুবিতে গাছের গুঁড়ি ফেলার ফলে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী জাহানাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনটি গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর রেলস্টেশনে থেমে থাকে। পরে অন্য রুটে ঢাকায় পৌঁছায়।

জানতে চাইলে আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ম ম সিদ্দিক মিঞা জাগো নিউজকে বলেন, ‌‘সরকারি ছুটি ও নামাজের কারণে শুক্র ও শনিবার আন্দোলন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রোববার ভোর ৬টা থেকে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে।’

বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকিবুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, তৃতীয় দিনের মতো সকাল-সন্ধ্যা মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের পর দুটি মহাসড়কে যানচলাচল চলাচল শুরু হয়। তবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

গত ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনের গেজেটে ফরিদপুর-৪ আসনের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর-২ আসনে নগরকান্দায় যুক্ত করা হয়। এর প্রতিবাদে একাধিকবার মহাসড়ক অবরোধ করেন এলাকাবাসী। হাইকোর্টে রিটও করা হয়েছে।

এন কে বি নয়ন/এসআর/জেআইএম

