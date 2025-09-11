খুলনায় ৮ থানার ওসির রদবদল

খুলনায় ৮ থানার ওসির রদবদল
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) অধীনে আট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রদবদল করা হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) কেএমপি সদর দপ্তর থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয়।
খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জুলফিকার আলী হায়দার স্বাক্ষরীত আদেশ অনুযায়ী, সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলামকে বদলি করে খুলনা সদর থানায় পাঠানো হয়েছে। অপরদিকে খুলনা থানার ওসি হাওলাদার সানোয়ার হোসাইন মাসুমকে পদায়ন করা হয়েছে লবণচরা থানায়।
হরিণটানা থানার দায়িত্বে থাকা শেখ খায়রুল বাশারকে বদলি করে আড়ংঘাটা থানায় প্রেরণ করা হয়েছে। এদিকে লবনচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌহিদুজ্জামানকে হরিণটানা থানায় এবং আড়ংঘাটা থানার দায়িত্বে থাকা মো. তুহিনুজ্জামানকে পদায়ন করা হয়েছে খানজাহান আলী থানায়। খানজাহান আলী থানার ওসি কবির হোসেনকে বদলি করে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দৌলতপুর থানার ওসি মীর আতাহার আলীকে খালিশপুর থানায় পাঠানো হয়েছে, আর খালিশপুর থানার ওসি মো. রফিক ইসলামকে বদলি করে দৌলতপুর থানায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
খুলনা মেট্টোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার খোন্দকার হোসেন আহম্মদ (মিডিয়া) জানান, নিয়মিত রদবদলের অংশ হিসেবে এ পদায়ন করা হয়েছে।
আরিফুর রহমান/আরএইচ/জেআইএম