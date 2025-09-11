ভারতে আটক ১১ বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ
ভারত থেকে ফেরার পথে আটক ১১ বাংলাদেশিকে ঝিনাইদহের মহেশপুর বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তাদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজিবি জানিয়েছে, বুধবার বিকাল ৫টার দিকে ১৯৪ বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের অধীন জোড়পাড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা ১১ বাংলাদেশিকে আটক করে। আটকরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন।
এক পর্যায়ে বিএসএফের জোড়পাড়া ক্যাম্প কমান্ডার মহেশপুর বিজিবি অধীনস্থ পলিয়ানপুর বিওপির কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এসময় আটক বাংলাদেশিদেরকে ফেরত নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায় বিএসএফ।
পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১১ বাংলাদেশিকে ফেরত নেয় বিজিবি। সীমান্ত পিলার ৬১/৭-এস সংলগ্ন শূন্য লাইন বরাবর এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, আটক ১১ জনের মধ্যে পাঁচ নারী ও চার শিশু ও দুজন পুরুষ। নারী ও শিশুদের যশোর যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হবে। পুরুষ দুজনের নামে মামলা হবে।
শাহজাহান নবীন/এএইচ/জেআইএম