গাড়ি পার্কিংয়ে নিষেধ করায় পুলিশের ওপর হামলা

গাড়ি পার্কিংয়ে নিষেধ করায় পুলিশের ওপর হামলা
নাটোরের বড়াইগ্রামে মহাসড়কে গাড়ি পার্কিংয়ে নিষেধ করায় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের সাদিয়া তেল পাম্প এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, শহিদুল হোটেলের সামনে মহাসড়ক দখল করে প্রায় ৩০-৩৫টি ট্রাক পার্কিং করে। বনপাড়া হাইওয়ে পুলিশের একটি টহল টিম মহাসড়কে গাড়ি পার্কিং নিষেধ করায় পুলিশের ওপর চড়াও হয়। একটি ট্রাক এসআই মনজুর মোর্শেদের সংকেত অমান্য করে পুলিশের গাড়িকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাৎক্ষণিক হাইওয়ে পুলিশের আরেকটি টহল টিমকে অবগত করলে সেখানে থাকা পুলিশ সদস্যরা ওই গাড়ি আটক করে। এক পর্যায়ে আটক ট্রাক ড্রাইভার, হেলপারসহ অন্যরা পুলিশের এএসআই জাহিদুলের ওপর হামলা এবং মারধর করে।
বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর মোর্শেদ জানান, এ ঘটনায় ট্রাকসহ হেলপারকে থানায় আনা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রেজাউল করিম রেজা/এএইচ/জেআইএম