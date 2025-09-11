  2. দেশজুড়ে

জামিনে মুক্ত কু‌ড়িগ্রা‌মের সাবেক ডি‌সি সুলতানা

প্রকাশিত: ১০:০৯ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০দিন পর জামিনে মু‌ক্তি পে‌য়ে‌ছেন কু‌ড়িগ্রা‌মের সাবেক জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীন। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বি‌কেল পাঁচটার পর কারাগার থেকে বের হন তিনি।

বিষয়‌টি নি‌শ্চিত ক‌রে‌ছেন কু‌ড়িগ্রাম জেলা কারাগা‌রের জেল সুপার (অতিরিক্ত) মো. আবু বক্কর সি‌দ্দিক।

এর আগে ২ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক এ জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীন আদাল‌তে জা‌মিন নি‌তে আসেন। এ সময় কুড়িগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোছাম্মৎ ইসমত আরা বেগম তার জা‌মিন না মঞ্জুর ক‌রে কারাগা‌রে পাঠা‌নোর নি‌র্দেশ দেন।

পরে ৮ সেপ্টেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে সা‌বেক ডি‌সি সুলতানা‌ পারভীন‌কে বরখাস্ত করা হয়।

অন‌্যদি‌কে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টে তার জা‌মিন আবেদন করা হ‌লে, পরদিন (৯ সেপ্টেম্বর) কারাব‌ন্দি কুড়িগ্রামের তৎকালীন জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনকে ছয় মাসের জামিন দেন হাইকোর্ট।

কু‌ড়িগ্রাম জেলা কারাগা‌রের জেল সুপার (অতিরিক্ত) মো. আবু বক্কর সি‌দ্দিক ব‌লেন, ‘জামিনের কাগজপত্র কারা কর্তৃপ‌ক্ষের হা‌তে পৌঁছা‌নোর পর বৃহস্প‌তিবার বি‌কেল ৫টার পর কারাগার থেকে বের হন তিনি।

২০২০ সালের ১৩ মার্চ রাতে কুড়িগ্রা‌মের সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগানের বাসায় অভিযান চালায় জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। প্রশাসনের একটি পুকুরের নামকরণ ও বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জেরে তাকে চোখ বেঁধে তুলে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। প‌রে আরিফুলের বিরুদ্ধে আধা বোতল মদ ও দেড়’শ গ্রাম গাঁজা রাখার অভিযোগে তাৎক্ষণিক এক বছরের কারাদণ্ড দিয়ে জেলে পাঠানো হয়। সে বিষয়‌টি নি‌য়ে দেশ জু‌ড়ে তোলপাড় শুরু হয়।

