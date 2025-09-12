পাবনায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

পাবনায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১
পাবনা সদর উপজেলায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে পাবনা-সুজানগর আঞ্চলিক মহাসড়কের খয়েরসূতি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবনা সদর থানার এসআই মো. রায়হান।
নিহত ব্যক্তি পাবনা সদর উপজেলার গাছপাড়া এলাকার জামিল (২২)। আহতরা হলেন সদর উপজেলার চর বাঙ্গাবাড়িয়া এলাকার সাকিব (২০), রুমন (১৯) ও ফরিদপুর উপজেলার জুবায়ের (৪৫)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে দুটি মোটরসাইকেল দুদিক থেকে সুজানগর ও পাবনা যাচ্ছিল। রাত ৯টার দিকে পাবনা-সুজানগর আঞ্চলিক মহাসড়কের খয়েরসূতি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে পৌঁছালে মোটরসাইকেল দুটির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলচালক জামিল ঘটনাস্থলেই মারা যান।
এছাড়া দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেলে থাকা আরও তিন আরোহী গুরুতর আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে সাকিব ও জুবায়েরের অবস্থা বেশি গুরুতর হওয়ায় তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আহত রুমন বর্তমানে পাবনা শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এ ব্যাপারে পাবনা সদর থানার এসআই মো. রায়হান বলেন, ঘটনাস্থলেই একজন মারা যান। অন্য তিনজনের অবস্থাও গুরুতর। দুটি মোটরসাইকেলই উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। নিহতের মরদেহও থানায় নেওয়া হয়েছে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/কেএএ/