কুমিল্লায় ট্রেনে কাটা পড়ে পথচারীর মৃত্যু

কুমিল্লায় ট্রেনে কাটা পড়ে পথচারীর মৃত্যু
কুমিল্লা নগরীতে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের (৩৫) মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে নগরের শাসনগাছা রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
কুমিল্লা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. সোহেল মোল্লা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনটি শাসনগাছা রেলগেট এলাকা অতিক্রম করার সময় অজ্ঞাত পথচারীর অসতর্কভাবে রেললাইন পার হওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় ট্রেনের ধাক্কায় রেললাইনের একপাশে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান। খবর পেয়ে কুমিল্লা রেলওয়ে ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠান।
