টঙ্গীতে পুলিশ হেফাজতে আসামির মৃত্যু
টঙ্গী পশ্চিম থানায় চুরি মামলায় আটক রনি মিয়া (৩০) হাসপাতাল চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টঙ্গী পশ্চিম থানার অফিসার ইনচার্জ মো. হারুন অর রশিদ।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ও জিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান জানান, দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে টঙ্গীর ফকির মার্কেট, বড় দেওড়া এলাকার সোহেল, নুর ইসলাম ও নিহত রনি মিয়ার স্ত্রীসহ স্থানীয়রা রনি মিয়াকে থানায় নিয়ে আসে।
তারা অভিযোগ করেন, রনি মিয়া অজ্ঞাত স্থান থেকে একটি সাব-মারসিবল পাম্প ও কিছু পাইপ চুরি করেছে। তবে সে এসব বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে পারেনি।
স্থানীয়দের অভিযোগ, রনি মিয়া দীর্ঘদিন কোনো কাজকর্ম না করে নিয়মিত চুরিসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল এবং মাদকাসক্ত। তার কারণে এলাকাবাসীর মধ্যে তার প্রতি চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল।
অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে থানার হাজতে রাখে। পরে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টার দিকে রনি মিয়া হাজতের বাথরুমে অসুস্থ হয়ে পড়লে পুলিশ সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শহীদ তাজউদ্দিন আহম্মেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ৮টার দিকে তার মৃত্যু হয়।
