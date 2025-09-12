  2. দেশজুড়ে

জামায়াত সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জয়লাভ করে সরকার গঠন করবে: আব্দুল হালিম

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জয়লাভ করে আগামী দিনের সরকার গঠন করবে। আমিরে জামায়াত নতুন বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে গোবিন্দঞ্জে মডেল মসজিদ মিলনায়তনে জামায়াতের উপজেলার শাখার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ-৪ আসনের নির্বাচনী দায়িত্বশীলদের নিয়ে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জামায়াত নেতা আব্দুল হালিম আরও বলেন, আগামী দিনে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষ সাড়া দেবে। ৩৩ বছর শিবির নামের কোনো কাজ করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু ডাকসু নির্বাচনে শিবিরের বিজয় হয়েছে।

উপজেলা সেক্রেটারি মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও জেলা আমির আব্দুল করিম সরকার, সাবেক জেলা আমির ও গোবিন্দগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ডা. আব্দুর রহিম সরকার, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা জহুরুল হক সরকার, সহকারি সেক্রেটারি সৈয়দ রোকনুজ্জামান, উপজেলা সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ, সহকারী সেক্রেটারি আশরাফুল ইসলাম রাজু ও মাওলানা মশিউর রহমান প্রমুখ।

