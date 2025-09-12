  2. দেশজুড়ে

অনলাইন জুয়ায় টাকা হেরে যুবকের কীটনাশক পান

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রংপুরের কাউনিয়ায় অনলাইন জুয়ায় টাকা হেরে আসিফ আলী (২০) নামের এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীর অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত আসিফ আলী উপজেলার গের্দ্দ বালাপাড়া শান্ত বাজার এলাকার বাসিন্দা জাহিদুল ইসলামের ছেলে।

নিহতের স্বজনদের বরাত দিয়ে কাউনিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ব্রজ গোপাল কর্মকার জানান, আসিফ গোপনে অনলাইন জুয়ায় আসক্ত ছিলেন। বিভিন্ন জনের কাছে টাকা ধার নিয়ে জুয়া খেলতেন।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) আসিফ বিভিন্ন জনের কাছে ধার নেওয়া টাকা পরিশোধের জন্য তার বাবার কাছ থেকে সাড়ে ১৬ হাজার টাকা নেন। কিন্তু সেই টাকায় ঋণ পরিশোধ না করে আবারও অনলাইনে জুয়া খেলেন। জুয়ায় টাকা হেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার পাঞ্চরভাঙ্গা এলাকায় তিস্তা নদীর তীরবর্তী স্থানে কীটনাশক পানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। পরে রাতেই তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার দুপুরে মারা যান তিনি।

