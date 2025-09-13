  2. দেশজুড়ে

সীতাকুণ্ডে মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেলো বৃদ্ধের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মিরসরাই, চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৭:০০ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সীতাকুণ্ডে মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেলো বৃদ্ধের
ফাইল ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ঢাকাগামী মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সোনাইছড়ির বার আউলিয়ার রেললাইন থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আবুল কালাম তালুকদার (৬৭) ঢাকার দোহার থানার আব্দুস সালাম তালুকদারের পুত্র। সীতাকুণ্ডের শীতলপুর আবুল খায়ের স্টিল মিলের অবসরপ্রাপ্তকর্মী তিনি।

ফৌজদারহাট রেলওয়ে স্টেশন পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ তাপস চন্দ্রনাথ মিত্র বলেন, রেললাইন থেকে বৃদ্ধের মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের ঠিকানা শনাক্ত করা গেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, রেললাইন ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ। এই সময় মালবাহী একটি ট্রেনের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এম মাঈন উদ্দিন/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।