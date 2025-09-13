  2. দেশজুড়ে

বরগুনায় বাসের ধাক্কায় কনে দেখতে যাওয়া অটোরিকশার যাত্রীসহ আহত ১০

প্রকাশিত: ০৮:৩৬ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বরগুনার আমতলীতে বাসের সঙ্গে ও দুটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কের মানিকঝুড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, শামীম (৩৮), আবু সালে (৪০), মোজেসমিন (৪০), ফেরদাউস (১৮), এনি (২০), আজিজ (৮০), ইউসুফ (৬৫), কালাম (৪০), মোশারফ (৪৫) ও বাবুল (৫০)। তারা বরগুনা ও পটুয়াখালীর বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কুয়াকাটা থেকে ঢাকাগামী সাকুরা পরিবহনের একটি বাস মহাসড়কের মানিকঝুড়ি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। সেটি পাশে থাকা বিয়ের জন্যে কনে দেখতে যাওয়া আরেকটি সিএনজিকে ধাক্কা দেয়। এতে দুই সিএনজির চালকসহ ১০ জন আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জড়িত সাকুরা পরিবহন বাসটি জব্দ করে। দুর্ঘটনার পর চালক ও বাসের স্টাফরা পালিয়ে যান। আহতদের আমতলী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি করা হলে সেখান থেকে গুরুতর তিনজনকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

