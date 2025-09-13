হা-ডু-ডু খেলে দর্শক মাতালেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা
টাঙ্গাইলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলার চিলাবাড়ীর হাটখোলা খেলার মাঠে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ সময় হাজার হাজার দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠে খেলার মাঠ।
প্রতিযোগিতায় দুই দলের সাতজন করে ১৪ জন বিভিন্ন বয়সীর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অংশ নেন।
স্থানীয় সমাজসেবক বাচ্চু মিয়ার সভাপতিত্বে এসময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আতাউর রহমান জিন্নাহ ও সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রৌফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
দর্শনার্থী রফিক বলেন, ‘মাঝে-মধ্যে যদি এমন খেলা হতো তাহলে যুব সমাজের অনেক ভালো হতো। তারা মাদক থেকে দূরে থেকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ হতো।
স্থানীয় জুবায়ের হোসেন বলেন, সাধারণ আমরা ভালো মানুষের হা-ডু-ডু খেলা দেখি। আজকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ঐতিহ্যবাহী হা-ডু-ডু খেলা দেখে খুব ভালো লেগেছে। প্রতি বছরই এমন খেলা হলে মানুষ আনন্দ উপভোগ করতে পারতো।
খেলায় অংশ নেয়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শওকত সিকদার বলেন, আমি ২০ বছর ধরে হা-ডু-ডু খেলায় অংশ গ্রহণ করছি। আমরা টাঙ্গাইল ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে অংশ গ্রহণ করে থাকি। আমরা সব সময়ই জয়লাভ করেছি। এ খেলা আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগে।
এ ব্যাপারে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল বলেন, মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত গঠনের লক্ষে হা-ডু-ডু খেলার আয়োজন করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা সমাজের অবহেলিত নয় তারা আজকে প্রমাণ করছে। এমন আয়োজনে অনেকদিন পর গ্রামের মানুষ উপভোগ করতে পেরেছে। যুব সমাজ যাতে কোন অন্যায়ের পদে না যায় এজন্য এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/এএসএম