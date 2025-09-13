  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জে প্রাইভেটকার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ২

প্রকাশিত: ০২:৪৪ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জে মোটরসাইকেল ও প্রাইভেকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কের জায়কলস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের জারিকারক জুয়েল মিয়া ও শব্দর আলী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের চিঠি জগন্নাথপুর উপজেলায় নিয়ে যাওয়ার পথে জয়কলস এলাকায় তাদের বহনকারী মোটরসাইকেলের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেটকারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হলেও অন্যজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে।’

জয়কলস হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুমন কুমার চৌধুরী বলেন, ‘মরদেহ সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

