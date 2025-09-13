আইন উপদেষ্টা
মানবাধিকার রক্ষায় মাইলফলক স্থাপন করে যেতে চায় অন্তর্বর্তী সরকার
অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মানবাধিকার রক্ষার পরিবর্তে লঙ্ঘন করা হতো। আইনেও ছিল সীমাবদ্ধতা। কিন্তু এই সরকার মানবাধিকার রক্ষায় একটি মাইলফলক স্থাপন করে দিয়ে যেতে চায়।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) কক্সবাজারের ইনানীর একটি হোটেলে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আয়োজিত এক কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, ‘বর্তমান সরকার মানবাধিকার রক্ষায় একটি মাইলফলক স্থাপন করে দিয়ে যেতে চায়। পাশাপাশি জুলাই অভ্যুত্থানের এত শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতায় আমরা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।’
কর্মশালায় উপস্থিত শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, ‘দীর্ঘ ১৫ বছরের গুম, খুন ও আয়নাঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে অধ্যাদেশ প্রণীত হলে এই সরকারের আমলেই তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে।’
প্রস্তাবিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হিসেবে কমিশনকে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও চাকরিজীবীদের বিরুদ্ধেও স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়া গুম ও খুন প্রতিরোধে আলাদা আইন প্রণয়নের বিষয়টিও ড্রাফটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় কর্মশালায়।
সায়ীদ আলমগীর/এসআর/জেআইএম